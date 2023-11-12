МЧС России начало эвакуацию граждан РФ из Газы через Каир
13:30 12.11.2023 Источник: Интерфакс
"На протяжении недели оперативная группа МЧС РФ проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты МЧС РФ оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой.
"Все граждане РФ, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы", - добавили в ведомстве.
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