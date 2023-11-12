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Последствия подрыва ж/д полотна в Рязанской области устранены - РЖД

17:16 12.11.2023 Источник: Интерфакс

Открыто движение на участке железной дороге Рыбное-Блокпост в Рязанской области, который был поврежден из-за подрыва железнодорожного полотна, сообщила в воскресенье в своем телеграм-канале пресс-служба РЖД.В 15:34 по перегону проследовал первый грузовой поезд.

"В ходе восстановительных мероприятий были убраны 19 сошедших с рельсов вагонов, уложено 175 метров новой рельсошпальной решетки, смонтировано 300 метров контактной подвески, заменена опора контактной сети", - говорится в сообщении.

В работах были задействованы более 300 железнодорожников, 4 восстановительных поезда. Угрозы экологии нет, отмечают в РЖД.

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