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Переговоры об освобождении заложников приостановлены ХАМАС - Reuters

18:15 12.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников, захваченных в ходе нападения на Израиль 7 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного палестинского чиновника.

Согласно его утверждению, решение ХАМАС связано с действиями Израиля в отношении больницы «Аш-Шифа», расположенной на севере сектора Газа. Другие подробности агентство не приводит.

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