Переговоры об освобождении заложников приостановлены ХАМАС - Reuters
18:15 12.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно его утверждению, решение ХАМАС связано с действиями Израиля в отношении больницы «Аш-Шифа», расположенной на севере сектора Газа. Другие подробности агентство не приводит.
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