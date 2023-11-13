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Десантники на артемовском направлении уничтожили группу ВСУ дроном-камикадзе

09:00 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.

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