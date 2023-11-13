Почти все эвакуированные из сектора Газа граждане РФ страдают от обезвоживания — врач
09:05 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состояние эвакуированных из палестинского сектора Газа россиян нормальное, однако все они в большей или меньшей степени страдают от обезвоживания. Об этом сообщил врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев, проводивший в числе своих коллег из медицинской бригады первичный осмотр прибывших через расположенный на границе анклава и Египта КПП «Рафах» россиян в оперативный штаб МЧС России в Каире.
«Всех осмотрели, состояние нормальное, в большей степени все испытывают усталость», — сказал. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, он отметил, что «от обезвоживания страдают почти все прибывшие из сектора Газа: не только дети, но и взрослые». Кроме того, он рассказал, что из-за нехватки в блокированном Израилем анклаве лекарств, у многих прибывших в Каир «обострились хронические заболевания». Однако медицинская бригада была готова ко всем этим случаям. «Россияне обеспечены необходимыми препаратами», — подчеркнул Ярцев. По его словам, врачи будут сопровождать эвакуируемых и в течение их перелета в Москву. Там в случае необходимости им будет оказана специализированная помощь.
Первая группа россиян численностью 70 человек прибыла ночью в оперативный штаб МЧС РФ, организованный в конференц-зале одной из гостиниц Каира. Эвакуированных через погранпереход граждан РФ встретили сотрудники МЧС, бригады медицинских работников.
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