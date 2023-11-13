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В ряде городов Украины вновь прошли демонстрации за демобилизацию военных ВСУ

09:20 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демонстрации в поддержку демобилизации или хотя бы ротации тех, кто был призван в Вооруженные силы Украины (ВСУ), вновь прошли в воскресенье в ряде городов страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна», по данным которого в митингах приняли участие родственники мобилизованных украинцев, преимущественно женщины и дети.

Мероприятия прошли в Житомире, Кривом Роге, Львове, Одессе, Хмельницком. Их участники требовали принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, а также вернуть домой тех, кто уже отслужил этот срок. В митингах в разных городах приняли участие по несколько десятков человек, которые держали в руках плакаты с требованием демобилизации тех, кто с начала боевых действий находится на передовой.

Демонстрации с аналогичными требованиями прошли в Киеве и ряде других городов Украины в конце октября.

Действующий закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» не определяет срок службы для мобилизованных во время военного положения, поэтому протестующие требуют, чтобы власти решили эту проблему как можно скорее.

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