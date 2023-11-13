В ряде городов Украины вновь прошли демонстрации за демобилизацию военных ВСУ
09:20 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демонстрации в поддержку демобилизации или хотя бы ротации тех, кто был призван в Вооруженные силы Украины (ВСУ), вновь прошли в воскресенье в ряде городов страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна», по данным которого в митингах приняли участие родственники мобилизованных украинцев, преимущественно женщины и дети.
Мероприятия прошли в Житомире, Кривом Роге, Львове, Одессе, Хмельницком. Их участники требовали принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, а также вернуть домой тех, кто уже отслужил этот срок. В митингах в разных городах приняли участие по несколько десятков человек, которые держали в руках плакаты с требованием демобилизации тех, кто с начала боевых действий находится на передовой.
Демонстрации с аналогичными требованиями прошли в Киеве и ряде других городов Украины в конце октября.
Действующий закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» не определяет срок службы для мобилизованных во время военного положения, поэтому протестующие требуют, чтобы власти решили эту проблему как можно скорее.
НОВОСТИ
- 10:05 13.11.2023
- Джокович в восьмой раз завершит сезон в качестве первой ракетки мира
- 10:00 13.11.2023
- Половина месячной нормы осадков выпала в Центральной России за сутки
- 09:46 13.11.2023
- Собянин: Производители одежды стали лидерами по росту производства в Москве
- 09:32 13.11.2023
- Бангладеш всегда помнит разминировавших порт Читтагонг советских моряков — военачальник
- 09:05 13.11.2023
- Почти все эвакуированные из сектора Газа граждане РФ страдают от обезвоживания — врач
- 09:00 13.11.2023
- Десантники на артемовском направлении уничтожили группу ВСУ дроном-камикадзе
- 20:35 12.11.2023
- Шольц собирается «вновь и вновь» говорить с Путиным
- 18:15 12.11.2023
- Переговоры об освобождении заложников приостановлены ХАМАС - Reuters
- 17:16 12.11.2023
- Последствия подрыва ж/д полотна в Рязанской области устранены - РЖД
- 13:30 12.11.2023
- МЧС России начало эвакуацию граждан РФ из Газы через Каир
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать