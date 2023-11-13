Бангладеш всегда помнит разминировавших порт Читтагонг советских моряков — военачальник

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители всей Бангладеш хранят память о советских моряках, которые полвека назад спасли страну от гуманитарной катастрофы, разминировав и расчистив акваторию порта Читтагонг. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС начальник Военно-морской академии Бангладеш коммодор Сайед Шаиф уль-Ислам.

«Это место, где мы сейчас находимся, называется „Точка Редькина“ в честь русского моряка. Здесь находится его могила. Это место хорошо известно у нас всем благодаря вкладу России в нашу историю после войны за независимость 1971 года», — сказал коммодор в ходе акции памяти и церемонии возложения венков к могиле советского старшего матроса Юрия Редькина, который погиб 13 июля 1973 года во время работ по расчистке и разминированию акватории порта Читтагонг.

В церемонии приняли участие военные моряки Бангладеш, члены экипажей российских больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Печенга», которые прибыли с дружеским визитом в Бангладеш, посол РФ в Дакке Александр Мантыцкий, дипломаты, журналисты.

«Народ Читтагонга и всей Бангладеш помнит, что Россия, а в то время это был Советский Союз, — это наш друг, настоящий друг. Визит российских кораблей к нам — это символ продолжающейся дружбы», — добавил собеседник агентства.

Группа российских кораблей пришла в этот крупнейший порт южноазиатской республики впервые за почти 50 лет. В 1972–1974 гг. здесь по просьбе правительства недавно получившей независимость Бангладеш работала 12-я Экспедиция особого назначения (ЭОН-12) в составе порядка 20 кораблей и судов Тихоокеанского флота и 8-й оперативной эскадры ВМФ СССР. Советские моряки занимались разминированием и расчисткой гавани — по окончании войны за независимость Бангладеш в 1971 году порт оказался заминирован, а фарватер перекрыт затопленными судами.

Страна оказалась в тяжелом положении, Бангладеш грозила гуманитарная катастрофа, при этом корабли с гуманитарной помощью не могли входить в этот единственный местный порт, способный принимать крупнотоннажные суда. После 26 месяцев работы гавань и фарватер Читтагонга были расчищены. После этого до сих пор российские военные корабли не посещали Бангладеш.