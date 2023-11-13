Половина месячной нормы осадков выпала в Центральной России за сутки

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интенсивные ливни прошли в воскресенье в Центральной России, за минувшие сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Около трети (27%) месячной нормы — в Москве, 40% месячной нормы — в Подмосковье, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве за минувшие сутки выпало 27% от месячной нормы, в Подмосковье — 40%, в Центральной России — 50%», — написал он, уточнив, что всего в Москве выпало 14 мм осадков.

Как отметил Тишковец, больше всего осадков в Подмосковье выпало в Волоколамске и Наро-Фоминске — 15 мм, 40% от месячной нормы, 19 мм, выпало в Можайске.

«Дожди прошли почти на всей территории Русской равнины. Больше всего дождевой воды в осадкомеры попало в следующих областях: Смоленской (19 мм), Тверской (21 мм), Брянской и Липецкой (22 мм), Новгородской (23 мм), Калужской (25 мм), а это половина от всего месячного объема небесной влаги», — добавил синоптик.