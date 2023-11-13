Половина месячной нормы осадков выпала в Центральной России за сутки
10:00 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Интенсивные ливни прошли в воскресенье в Центральной России, за минувшие сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Около трети (27%) месячной нормы — в Москве, 40% месячной нормы — в Подмосковье, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве за минувшие сутки выпало 27% от месячной нормы, в Подмосковье — 40%, в Центральной России — 50%», — написал он, уточнив, что всего в Москве выпало 14 мм осадков.
Как отметил Тишковец, больше всего осадков в Подмосковье выпало в Волоколамске и Наро-Фоминске — 15 мм, 40% от месячной нормы, 19 мм, выпало в Можайске.
«Дожди прошли почти на всей территории Русской равнины. Больше всего дождевой воды в осадкомеры попало в следующих областях: Смоленской (19 мм), Тверской (21 мм), Брянской и Липецкой (22 мм), Новгородской (23 мм), Калужской (25 мм), а это половина от всего месячного объема небесной влаги», — добавил синоптик.
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