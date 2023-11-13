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Джокович в восьмой раз завершит сезон в качестве первой ракетки мира

10:05 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серб Новак Джокович обыграл датчанина Хольгера Руне в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 в пользу Джоковича. В другом матче игрового дня итальянец Янник Синнер победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4). Теннисисты провели первый матч на турнире, они выступают в Зеленой группе. Первые игры Красной группы, в которую попали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, пройдут в понедельник.

Благодаря победе Джокович гарантировал себе звание первого номера мирового рейтинга по окончании сезона. Сербский теннисист в восьмой раз завершит год в качестве первой ракетки мира, ему принадлежит рекорд по этому показателю. В последний раз Джоковичу удалось завершить сезон лидером рейтинга в 2021 году, тогда он превзошел достижение американца Пита Сампраса, который шесть раз заканчивал год в качестве первой ракетки мира. В 2022 году сезон на первом месте завершил испанец Карлос Алькарас.

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