Собянин: Производители одежды стали лидерами по росту производства в Москве

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В Москве объем промышленного производства в январе-сентябре 2023 года увеличился более чем на 15% по сравнению с тем же периодом 2022 года. По словам мэра Сергея Собянина, в мегаполисе действуют более 4 000 промышленных площадок.

«В лидерах – производители одежды, электрического оборудования и лекарств», – отметил глава города у себя в Telegram-канале.

По словам градоначальника, увеличение спроса приводит к тому, что московские предприятия расширяют и модернизируют производственные линии, стараясь нарастить объем выпускаемой продукции.

При этом предприятия активно пользуются помощью города для развития производства. Сейчас представители бизнеса могут получить больше 20 системных мер поддержки от властей мегаполиса. В Telegram действует чат-бот «Поддержка промышленности Москвы», позволяющий узнать о налоговых льготах, субсидиях, свободных земельных участках под строительство производств и других формах поддержки, которые предоставляются в столице РФ.