Попыток атак на ЗАЭС стало заметно меньше, отмечают в Минобороны РФ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число попыток нарушить работоспособность Запорожской АЭС (ЗАЭС) и причинить ущерб ее инфраструктуре заметно снизилось по сравнению с периодом начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».

«Что касается обстрелов, число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб ее инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции. В этот период затишья, если можно так сказать, специалисты безопасности обнаруживают и перехватывают только БПЛА (беспилотники — прим. ТАСС), которые осуществляют разведку», — сказал он.