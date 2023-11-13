В ДНР задержали гражданина Украины, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали мужчину, который готовил диверсии на объектах жизнеобеспечения региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.

«УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины, готовивший подрывы на объектах жизнеобеспечения ДНР для срыва отопительного сезона», — сообщили в УФСБ.