В ДНР задержали гражданина Украины, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения
11:00 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали мужчину, который готовил диверсии на объектах жизнеобеспечения региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.
«УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины, готовивший подрывы на объектах жизнеобеспечения ДНР для срыва отопительного сезона», — сообщили в УФСБ.
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