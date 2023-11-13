Свыше 60% россиян считают, что в РФ есть все условия для достижения своих целей — опрос
11:05 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% россиян уверены, что в РФ есть все условия для планирования своего будущего и достижения поставленных целей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
«Больше половины россиян считают, что в России государство создает все необходимые условия для того, чтобы люди могли планировать свою жизнь и добиваться поставленных целей — 61%. Достигнув максимума с 2019 года в прошлом году (2022 г. — 65%), этот показатель остается на высоком уровне и сегодня», — говорится в сообщении исследовательского центра.
Уточняется, что обратного мнения придерживаются около трети россиян (31%). При этом в 2019 году так считали 52% опрошенных.
Доля уверенных в том, что благополучие человека зависит в большей степени от него самого, за последние два десятилетия достигла максимума (60%, плюс 19 п. п. к 2000 г.). При этом в два раза сократилась доля россиян, связывающих благополучие человека с устройством общества: сегодня так думают меньше трети (30%), а в 2000 г. так считала большая часть (59%).
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