Венгрия не питает иллюзий по поводу способности ЕС изменить подход к Украине — Сийярто
11:20 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что Евросоюз должен изменить свой подход к Украине и санкциям в отношении России, потому что его нынешняя политика оказалась ошибочной. В то же время, отправляясь на встречу с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, он признался, что не питает больших иллюзий по поводу их способности сделать правильные шаги в этом направлении.
«Мы должны спокойно, невозмутимо, руководствуясь здравым смыслом, подумать о том, где европейские политические решения пошли не так, почему Брюссель продолжает форсировать миграцию, зачем нужно еще больше усиливать санкции, наносящие ущерб европейской экономике, и существует ли план Б для Украины», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.
Сийярто отметил, что «сегодняшняя встреча министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе могла бы предоставить хорошую возможность для того, чтобы ответить на все эти вопросы». «Произойдет ли это? Не будем питать по этому поводу больших надежд», — добавил министр.
НОВОСТИ
- 11:32 13.11.2023
- Тренерский штаб сборной выступил против возвращения российских гимнастов на условиях FIG
- 11:00 13.11.2023
- В ДНР задержали гражданина Украины, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения
- 10:32 13.11.2023
- Сеул по просьбе США продолжит оказывать помощь Украине
- 10:20 13.11.2023
- Попыток атак на ЗАЭС стало заметно меньше, отмечают в Минобороны РФ
- 10:05 13.11.2023
- Джокович в восьмой раз завершит сезон в качестве первой ракетки мира
- 10:00 13.11.2023
- Половина месячной нормы осадков выпала в Центральной России за сутки
- 09:46 13.11.2023
- Собянин: Производители одежды стали лидерами по росту производства в Москве
- 09:32 13.11.2023
- Бангладеш всегда помнит разминировавших порт Читтагонг советских моряков — военачальник
- 09:20 13.11.2023
- В ряде городов Украины вновь прошли демонстрации за демобилизацию военных ВСУ
- 09:05 13.11.2023
- Почти все эвакуированные из сектора Газа граждане РФ страдают от обезвоживания — врач
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать