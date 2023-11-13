Венгрия не питает иллюзий по поводу способности ЕС изменить подход к Украине — Сийярто

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что Евросоюз должен изменить свой подход к Украине и санкциям в отношении России, потому что его нынешняя политика оказалась ошибочной. В то же время, отправляясь на встречу с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, он признался, что не питает больших иллюзий по поводу их способности сделать правильные шаги в этом направлении.

«Мы должны спокойно, невозмутимо, руководствуясь здравым смыслом, подумать о том, где европейские политические решения пошли не так, почему Брюссель продолжает форсировать миграцию, зачем нужно еще больше усиливать санкции, наносящие ущерб европейской экономике, и существует ли план Б для Украины», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.

Сийярто отметил, что «сегодняшняя встреча министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе могла бы предоставить хорошую возможность для того, чтобы ответить на все эти вопросы». «Произойдет ли это? Не будем питать по этому поводу больших надежд», — добавил министр.