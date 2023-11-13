Тренерский штаб сборной выступил против возвращения российских гимнастов на условиях FIG
11:32 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике категорически не согласен с условиями, на которых Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
«Мы не согласны ни с одним из критериев допуска, которые выработала FIG, — сказала Родионенко. — Пока международная федерация не внесет изменения в свой документ, спортсменов отправлять на старты мы не будем. Это решение тренерского штаба сборной».
«Мы не могли решить иначе. Нам предлагают выступать под каким-то голубым флагом. Международная федерация в этих критериях по жесткости даже превзошла рекомендации Международного олимпийского комитета», — добавила собеседница ТАСС.
Согласно критериям FIG до международных соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям России и Белоруссии будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.
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