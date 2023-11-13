Собянин рассказал, как метро сотрудничает с театрами и музеями
11:56 13.11.2023
На станциях столичного метрополитена за 10 лет было удалось провести более 50 крупных культурных событий. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в последние годы подземку, многие станции которой являются архитектурными и культурными памятниками, активно осваивают деятели сферы культуры.
«Никого уже не удивишь тем, что в переходах звучит классическая и современная музыка (проект «Музыка в метро») или можно скачать электронную книгу (проект «Книги в метро»), - отметил глав города у себя в блоге. - Метрополитен активно сотрудничает с театрами, музеями и другими культурными центрами города. Еще в 2016 году совместно с Третьяковской галереей был организован образовательный проект «Интенсив ХХ», благодаря которому пассажиры могут прямо в пути познакомиться с русским искусством».
Градоначальник напомнил о тематических поездах, посвященных Театру имени Табакова, МХТ имени Чехова, коллекции Сергея Щукина в Пушкинском музее и другим культурным институциям столицы, которые в разные годы курсировали по линиям метро.
«За последние 10 лет на станциях метро прошло более 50 крупных культурных мероприятий, зрителями и участниками которых стали тысячи человек, - констатировал Собянин. - Такие мероприятия всегда проходят ночью. А подготовка площадки и последующий демонтаж оборудования проводятся день в день. Так что пассажиры первого поезда даже не догадываются о том, что еще час или два назад под сводами станции играла музыка или проходил модный показ». По словам мэра, в метро проходили не только концерты, но такие акции как «Ночь йоги в метро» на станции «Новослободская», творческая встреча с фокусниками и иллюзионистами на станции «Сретенский бульвар», презентация новых коллекций молодых российских и иностранных дизайнеров на станции «Деловой центр», показ молодых дизайнеров в рамках «Московской недели моды» на «Маяковской».
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