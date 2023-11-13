Объем военных поставок ЕС Украине достиг 27 млрд евро — Боррель

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем военных поставок Украине со стороны Евросоюза достиг 27 млрд евро, заявил глава дипслужбы ЕС по прибытии на встречу Совета ЕС.

«Не забывайте о конфликте на Украине. Объем военных поставок ЕС Украине достиг 27 млрд евро, это рекордная цифра в истории [ЕС], мы продолжаем тренировать украинские войска», — сказал Боррель.

Эта цифра включает поставки оружия от ЕС по линии Европейского фонда мира и прямые поставки отдельных государств ЕС.