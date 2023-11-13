За курсом доллара следит только четверть россиян — опрос

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: за курсом доллара следят только 25% россиян. Евро интересуются 24%, говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Россияне до 35 лет интересуются биржевыми новостями чаще тех, кто старше. Граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Народный прогноз стоимости доллара на 9 января, первый рабочий день 2024 года, — 103,46 рублей, евро — 112,75 руб., показал опрос. Отмечается, что октябрьский рост биржевых котировок повлиял на прогноз больше, чем снижение курса доллара и евро.