За курсом доллара следит только четверть россиян — опрос
12:20 13.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: за курсом доллара следят только 25% россиян. Евро интересуются 24%, говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
Россияне до 35 лет интересуются биржевыми новостями чаще тех, кто старше. Граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше.
Народный прогноз стоимости доллара на 9 января, первый рабочий день 2024 года, — 103,46 рублей, евро — 112,75 руб., показал опрос. Отмечается, что октябрьский рост биржевых котировок повлиял на прогноз больше, чем снижение курса доллара и евро.
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