Премьер Британии уволил главу МВД после публикации статьи с критикой полиции

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, в понедельник Сунак планирует объявить о ряде изменений в составе кабинета министров. Браверман последнюю неделю находилась под жесткой критикой как со стороны оппозиции, так и со стороны ряда коллег по правящей Консервативной партии. На прошлой неделе она написала статью для газеты The Times, в которой охарактеризовала протесты в поддержку Палестины как «марши ненависти», сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии и заявила, что полиция, разрешая такие марши, «подыгрывает левым активистам».