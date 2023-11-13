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Премьер Британии уволил главу МВД после публикации статьи с критикой полиции

12:05 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, в понедельник Сунак планирует объявить о ряде изменений в составе кабинета министров. Браверман последнюю неделю находилась под жесткой критикой как со стороны оппозиции, так и со стороны ряда коллег по правящей Консервативной партии. На прошлой неделе она написала статью для газеты The Times, в которой охарактеризовала протесты в поддержку Палестины как «марши ненависти», сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии и заявила, что полиция, разрешая такие марши, «подыгрывает левым активистам».

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