Премьер Британии уволил главу МВД после публикации статьи с критикой полиции
12:05 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По его данным, в понедельник Сунак планирует объявить о ряде изменений в составе кабинета министров. Браверман последнюю неделю находилась под жесткой критикой как со стороны оппозиции, так и со стороны ряда коллег по правящей Консервативной партии. На прошлой неделе она написала статью для газеты The Times, в которой охарактеризовала протесты в поддержку Палестины как «марши ненависти», сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии и заявила, что полиция, разрешая такие марши, «подыгрывает левым активистам».
НОВОСТИ
- 13:05 13.11.2023
- Песков назвал размещение польского батальона у границ Белоруссии шагом к напряженности
- 13:00 13.11.2023
- ЕС не должен озвучивать возможные сроки вступления Украины — глава МИД Люксембурга
- 12:32 13.11.2023
- Взрывы прозвучали недалеко от военной базы США на северо-востоке Сирии
- 12:20 13.11.2023
- За курсом доллара следит только четверть россиян — опрос
- 12:00 13.11.2023
- Объем военных поставок ЕС Украине достиг 27 млрд евро — Боррель
- 11:56 13.11.2023
- Собянин рассказал, как метро сотрудничает с театрами и музеями
- 11:32 13.11.2023
- Тренерский штаб сборной выступил против возвращения российских гимнастов на условиях FIG
- 11:20 13.11.2023
- Венгрия не питает иллюзий по поводу способности ЕС изменить подход к Украине — Сийярто
- 11:05 13.11.2023
- Свыше 60% россиян считают, что в РФ есть все условия для достижения своих целей — опрос
- 11:00 13.11.2023
- В ДНР задержали гражданина Украины, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать