Песков назвал размещение польского батальона у границ Белоруссии шагом к напряженности

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение польских властей развернуть новый танковый батальон на границе с Белоруссией — это еще один шаг к напряженности, заявил в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это еще один шаг к <…> напряженности, не что иное», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее решение Варшавы.