Песков назвал размещение польского батальона у границ Белоруссии шагом к напряженности
13:05 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение польских властей развернуть новый танковый батальон на границе с Белоруссией — это еще один шаг к напряженности, заявил в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, это еще один шаг к <…> напряженности, не что иное», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее решение Варшавы.
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