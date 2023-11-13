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НОВОСТИ

Песков назвал размещение польского батальона у границ Белоруссии шагом к напряженности

13:05 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение польских властей развернуть новый танковый батальон на границе с Белоруссией — это еще один шаг к напряженности, заявил в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это еще один шаг к <…> напряженности, не что иное», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее решение Варшавы.

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