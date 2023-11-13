На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты
14:00 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Портал государственных услуг даст новые возможности для студентов — там появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и иные документы, подтверждающие обучение. Соответствующий проект постановления правительства Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов.
Новыми услугами смогут воспользоваться студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты, пояснило министерство в своем телеграм-канале.
С помощью этих документов можно будет пройти на территорию университета, купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички, оформить проездной на городской транспорт. Доступны и другие возможности, такие как посещение концертов, музеев. Студенты смогут в любое время отслеживать свою успеваемость.
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