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Украинский след в подрыве «Северных потоков» проявляется все чаще — Песков

13:32 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расследователи диверсии на «Северных потоках» должны обратить внимание на «украинский след» в этом теракте, который проявляется все чаще, и стремиться опубличить имена всех виновников, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украинские следы этой диверсии, террористического акта все больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ. Это действительно так», — отметил он, комментируя публикацию The Washington Post о причастности полковника ВСУ Романа Червинского к диверсии на «Северных потоках».

Песков добавил, что в Кремле внимательно изучают все эти данные. «Но в любом случае это повод для тех, кто ведет расследование, все-таки учитывать это и не „заматывать“ эту тему, а стремиться объявить и сделать публичными результаты расследования, назвать виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации, заказывал — все эти имена должны быть названы», — подчеркнул представитель Кремля.

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