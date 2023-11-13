Путин открыт к контактам, но важен результат — Песков о словах Шольца про диалог
14:12 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин всегда открыт к контактам, но они должны быть результативными, а не ради самого процесса, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя журналистам слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с Путиным.
«Президент никогда не исключает контакты, президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата», — сказал Песков.
Он отметил, что «пока вряд ли можно говорить о том, что чаша весов все-таки склоняется в пользу какого-то учета интересов РФ». «С другой стороны, время может способствовать трансформации позиций», — добавил представитель Кремля.
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