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НОВОСТИ

Израильская артиллерия наносит удары по пограничным районам Ливана

15:00 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллерия израильской армии ведет обстрел пограничных районов Ливана в ответ на вылазки боевиков вооруженного крыла шиитской партии «Хезболлах». Как сообщило агентство Al Wataniya, противник выпустил из орудий не менее 30 снарядов по окрестностям населенных пунктов в районе Айн-эль-Азрак.

Огонь был открыт по поселкам Тейр-Харфа, Джиббин, Альмат-эш-Шааб, Умм-эт-Тут, Шейхин и Эд-Духейра. Поступили сведения о материальном уроне, пострадавших среди мирных жителей нет.

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