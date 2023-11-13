Израильская артиллерия наносит удары по пограничным районам Ливана

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллерия израильской армии ведет обстрел пограничных районов Ливана в ответ на вылазки боевиков вооруженного крыла шиитской партии «Хезболлах». Как сообщило агентство Al Wataniya, противник выпустил из орудий не менее 30 снарядов по окрестностям населенных пунктов в районе Айн-эль-Азрак.

Огонь был открыт по поселкам Тейр-Харфа, Джиббин, Альмат-эш-Шааб, Умм-эт-Тут, Шейхин и Эд-Духейра. Поступили сведения о материальном уроне, пострадавших среди мирных жителей нет.