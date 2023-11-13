ВС РФ отразили на запорожском направлении атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работина
15:12 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные за прошедшие сутки отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина Запорожской области. Потери противника на запорожском направлении за сутки составили до 40 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопокровка Запорожской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потери противника на данном направлении за сутки составили до 40 военнослужащих и 2 автомобиля.
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