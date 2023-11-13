0
0
134
НОВОСТИ

ВС РФ отразили на запорожском направлении атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работина

15:12 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за прошедшие сутки отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина Запорожской области. Потери противника на запорожском направлении за сутки составили до 40 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопокровка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника на данном направлении за сутки составили до 40 военнослужащих и 2 автомобиля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 13.11.2023
Еврокомиссия изучает повышение Болгарией тарифа на экспорт газа из РФ
0
12
16:00 13.11.2023
Сеул получит доступ к американской системе раннего предупреждения о ракетных пусках
0
51
15:32 13.11.2023
Премьер Грузии выразил послу Китая сожаление из-за слов президента о главе КНР
0
110
15:00 13.11.2023
Израильская артиллерия наносит удары по пограничным районам Ливана
0
143
14:32 13.11.2023
Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью» под Липецком
0
198
14:12 13.11.2023
Путин открыт к контактам, но важен результат — Песков о словах Шольца про диалог
0
225
14:00 13.11.2023
На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты
0
220
13:32 13.11.2023
Украинский след в подрыве «Северных потоков» проявляется все чаще — Песков
0
269
13:24 13.11.2023
Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон возглавил МИД королевства
0
245
13:05 13.11.2023
Песков назвал размещение польского батальона у границ Белоруссии шагом к напряженности
0
255

Возврат к списку