Премьер Грузии выразил послу Китая сожаление из-за слов президента о главе КНР
15:32 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с послом Китая в Тбилиси Чжоу Цзянем выразил сожаление из-за слов президента Саломе Зурабишвили в отношении председателя КНР Си Цзиньпиня. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.
В интервью французскому телеканалу LCI Зурабишвили ранее заявила, что было бы историческим результатом, если бы лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин когда-нибудь были бы осуждены. При этом президент отметила, что не считает подобное реалистичным.
«Премьер-министр выразил сожаление из-за заявления президента Грузии и выразил надежду, что указанное заявление президента не повлияет на чрезвычайно позитивную историческую динамику отношений Грузии и Китая, и не навредит ей», — говорится в сообщении.
На встрече с китайским послом Гарибашвили подчеркнул, что заявление президента «категорически недопустимо и возмутительно». По его словам, подобная риторика противоречит позиции правительства Грузии. Премьер также сообщил послу, что Зурабишвили «не в первый раз осуществляет деятельность с нарушением конституции и во вред интересам государства».
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