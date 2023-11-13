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Сеул получит доступ к американской системе раннего предупреждения о ракетных пусках

16:00 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США предоставят Республике Корея доступ к данным американской спутниковой системы раннего предупреждения о пусках ракет (SEWS, Shared Early Warning System) в реальном времени. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам ежегодного совещания по вопросам безопасности в Сеуле с участием министров обороны двух государств Син Вон Сика и Ллойда Остина.

«Министры обороны договорились стремиться к расширению сотрудничества по вопросу системы обмена спутниковой информацией с целью раннего предупреждения SEWS, чтобы укрепить потенциал союзников по обнаружению продвинутых ракетных угроз Северной Кореи», — говорится в коммюнике, опубликованном министерством обороны Южной Кореи.

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