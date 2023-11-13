Еврокомиссия изучает повышение Болгарией тарифа на экспорт газа из РФ
16:12 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия пока не приступила к расследованию по запросу Будапешта на предмет соответствия нормам ЕС решения Болгарии о введении повышенного тарифа на транзит российского газа, что влияет на конечные цены в Венгрии. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
«Мы изучаем данный вопрос, несколько служб Еврокомиссии изучают этот болгарский закон и обсуждают его между собой. Когда нам будет что сказать, мы сообщим об этом», — сказал он.
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