Еврокомиссия изучает повышение Болгарией тарифа на экспорт газа из РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия пока не приступила к расследованию по запросу Будапешта на предмет соответствия нормам ЕС решения Болгарии о введении повышенного тарифа на транзит российского газа, что влияет на конечные цены в Венгрии. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«Мы изучаем данный вопрос, несколько служб Еврокомиссии изучают этот болгарский закон и обсуждают его между собой. Когда нам будет что сказать, мы сообщим об этом», — сказал он.