0
0
62
НОВОСТИ

В ВСУ опасаются, что из-за снижения объемов помощи США «война дойдет до Львова» — СМИ

17:12 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные опасаются, что из-за переключения внимания США на поддержку Израиля Россия «получит возможность добиться значительных успехов» на поле боя. Об этом сообщило американское издание The Daily Beast со ссылкой на украинских военнослужащих.

По словам военного с позывным «Спенсер», Украина получит помощь партнеров, но из-за ближневосточного конфликта «ее будет намного меньше, или война [дойдет] до Львова». «Без поддержки США и других стран мы будем вынуждены отступать <…>», — добавил он.

Как заявил изданию военный врач с позывным «Гончая», ситуация на Ближнем Востоке заставляет украинских военных «нервничать из-за возможной нехватки поставок». «Мы по-прежнему зависимы, мы не можем производить достаточное количество систем вооружения и боеприпасов <…>. Любой другой конфликт, который требует снабжения и финансовой помощи, особенно американской, — это угроза нашему статус-кво», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 13.11.2023
Собянин: Комплекс онкобольницы №62 в "Сколково" планируется открыть в 2025 году
0
53
17:32 13.11.2023
Россия заняла 41-е место в рейтинге владения английским языком — исследование
0
64
17:00 13.11.2023
РФ в сентябре вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай — ОПЕК
0
119
16:32 13.11.2023
России удалось не допустить массового оттока ученых — Медведев
0
152
16:12 13.11.2023
Еврокомиссия изучает повышение Болгарией тарифа на экспорт газа из РФ
0
179
16:00 13.11.2023
Сеул получит доступ к американской системе раннего предупреждения о ракетных пусках
0
196
15:32 13.11.2023
Премьер Грузии выразил послу Китая сожаление из-за слов президента о главе КНР
0
328
15:12 13.11.2023
ВС РФ отразили на запорожском направлении атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работина
0
266
15:00 13.11.2023
Израильская артиллерия наносит удары по пограничным районам Ливана
0
248
14:32 13.11.2023
Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью» под Липецком
0
281

Возврат к списку