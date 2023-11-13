В ВСУ опасаются, что из-за снижения объемов помощи США «война дойдет до Львова» — СМИ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные опасаются, что из-за переключения внимания США на поддержку Израиля Россия «получит возможность добиться значительных успехов» на поле боя. Об этом сообщило американское издание The Daily Beast со ссылкой на украинских военнослужащих.

По словам военного с позывным «Спенсер», Украина получит помощь партнеров, но из-за ближневосточного конфликта «ее будет намного меньше, или война [дойдет] до Львова». «Без поддержки США и других стран мы будем вынуждены отступать <…>», — добавил он.

Как заявил изданию военный врач с позывным «Гончая», ситуация на Ближнем Востоке заставляет украинских военных «нервничать из-за возможной нехватки поставок». «Мы по-прежнему зависимы, мы не можем производить достаточное количество систем вооружения и боеприпасов <…>. Любой другой конфликт, который требует снабжения и финансовой помощи, особенно американской, — это угроза нашему статус-кво», — сказал он.