В ВСУ опасаются, что из-за снижения объемов помощи США «война дойдет до Львова» — СМИ
17:12 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные опасаются, что из-за переключения внимания США на поддержку Израиля Россия «получит возможность добиться значительных успехов» на поле боя. Об этом сообщило американское издание The Daily Beast со ссылкой на украинских военнослужащих.
По словам военного с позывным «Спенсер», Украина получит помощь партнеров, но из-за ближневосточного конфликта «ее будет намного меньше, или война [дойдет] до Львова». «Без поддержки США и других стран мы будем вынуждены отступать <…>», — добавил он.
Как заявил изданию военный врач с позывным «Гончая», ситуация на Ближнем Востоке заставляет украинских военных «нервничать из-за возможной нехватки поставок». «Мы по-прежнему зависимы, мы не можем производить достаточное количество систем вооружения и боеприпасов <…>. Любой другой конфликт, который требует снабжения и финансовой помощи, особенно американской, — это угроза нашему статус-кво», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:32 13.11.2023
- Собянин: Комплекс онкобольницы №62 в "Сколково" планируется открыть в 2025 году
- 17:32 13.11.2023
- Россия заняла 41-е место в рейтинге владения английским языком — исследование
- 17:00 13.11.2023
- РФ в сентябре вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай — ОПЕК
- 16:32 13.11.2023
- России удалось не допустить массового оттока ученых — Медведев
- 16:12 13.11.2023
- Еврокомиссия изучает повышение Болгарией тарифа на экспорт газа из РФ
- 16:00 13.11.2023
- Сеул получит доступ к американской системе раннего предупреждения о ракетных пусках
- 15:32 13.11.2023
- Премьер Грузии выразил послу Китая сожаление из-за слов президента о главе КНР
- 15:12 13.11.2023
- ВС РФ отразили на запорожском направлении атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работина
- 15:00 13.11.2023
- Израильская артиллерия наносит удары по пограничным районам Ливана
- 14:32 13.11.2023
- Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью» под Липецком
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать