Россия заняла 41-е место в рейтинге владения английским языком — исследование

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия заняла 41-е место в рейтинге владения английским языком, внутри страны по этому критерию лидируют Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург. Об этом говорится в распространенном глобальном исследовании компании EF Education First — English Proficiency Index (EF EPI).

Рейтинг составлен на основе данных от 2,2 млн человек из 113 стран и регионов мира. Респонденты, для которых английский не является родным, прошли тест, созданный EF Education First в партнерстве с экспертами в области изучения языка и психометрии, а также специалистами по подготовке сертификационных экзаменов.

За прошедший год Россия опустилась на одну строчку, сохранив присутствие в группе стран со средним уровнем владения английским, ее индекс EF EPI составил 532. Таким образом РФ разделила 41-е место с Боливией, и расположилась по соседству с Албанией и Уругваем (совместная 39-я позиция), Кубой и Францией (43-е место). Среди лидеров этой категории — Гондурас, Грузия, Белоруссия и Гана, занявшие места с 31-го по 34-е.

Первое глобальное исследование уровня владения языком компания EF Education First провела в 2011 году. Тогда Россия заняла 32-е место в рейтинге из 44, в 2020-м — 41-е (из 100), в 2021-м — 51-е (из 112), в 2022-м — 40-е (из 111).

Лидерами рейтинга в этом году стали Нидерланды (647), Сингапур (631) и Австрия (616). В первую десятку вошли также Дания, Норвегия, Швеция, Бельгия, Португалия, ЮАР и Германия. Замыкают список Йемен (392), Таджикистан (388) и Демократическая Республика Конго (385).