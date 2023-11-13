18:04

SberCIB запустил новый медиапроект об инвестициях, где рассказывает о финансовых и инвестиционных инструментах и обучает работе с ними. Сервис объединяет аналитиков, финансистов, трейдеров и других экспертов.

В настоящее время на платформе малый бизнес может получить информацию о важных финансовых решениях SberCIB, которые раньше были доступны только крупным компаниям. По мере развития проекта на платформе будет появляться инвестиционные решения и для других сегментов бизнеса.

Проект предназначен для собственников бизнеса, руководителей компаний, специалистов по работе с банковским сектором, финансовых менеджеров, главных бухгалтеров и всех, кто работает с корпоративными финансами. На сайте собрана информация о том, как функционируют рыночные инструменты и как их используют компании по всему миру, за какими макропоказателями важно следить и как грамотно применять финансово-инвестиционные решения.

Специальный раздел проекта посвящен аналитике от SberCIB Investment Research. Среди экспертов есть специалисты в области валютных, сырьевых, долговых рынков и рынка недвижимости, а также отраслевые аналитики. Команда регулярно выпускает прогнозы и исследования отдельных индустрий и компаний, помогая предпринимателям принимать управленческие решения.