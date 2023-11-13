В Румынии открылся центр подготовки пилотов F16, где будут обучаться украинцы
18:40 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский центр подготовки пилотов для истребителей F-16 (European F-16 training center — EFTC) официально открылся на румынской 86-й авиабазе «Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ» в Фетешть. Об этом сообщил сайт defenseromania.ro.
Центр создан в рамках сотрудничества между военными ведомствами Румынии и Нидерландов в партнерстве с компанией Lockheed Martin и при поддержке Дании, которая вместе с Нидерландами является координатором Международной коалиции F-16.
«Мы рассматриваем самые эффективные способы интеграции украинских пилотов в процесс подготовки», — сказал на церемонии открытия министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр. По его словам, в центре также смогут повысить свой уровень уже обученные летчики. На мероприятии присутствовала и. о. министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.
Первые пять самолетов F-16 прибыли на румынскую авиабазу 7 ноября. Всего Нидерланды поставят 12-18 самолетов F-16 для центра в Фетешть. Подготовка украинских пилотов, как ожидается, будет продолжаться около шести месяцев, отмечает defenseromania.ro.
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