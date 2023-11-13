США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за рейтинга Байдена — СВР

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты за закрытыми дверями убеждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа, чтобы она не сказалась на предвыборных рейтингах президента Джо Байдена. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В СВР обратили внимание на заявления Вашингтона, который якобы озабочен неизбирательностью бомбардировок, под которые попадают больницы и лагеря беженцев в секторе Газа. При этом «многочисленные визитеры из Госдепартамента и Минобороны США заявляют о стремлении к скорейшему наступлению мира», указали в пресс-бюро.

«Правда, однако, состоит в том, что за закрытыми дверями с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях [президента США] Джо Байдена», — отметили в СВР.