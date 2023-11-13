0
0
0
НОВОСТИ

США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за рейтинга Байдена — СВР

19:20 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты за закрытыми дверями убеждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа, чтобы она не сказалась на предвыборных рейтингах президента Джо Байдена. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В СВР обратили внимание на заявления Вашингтона, который якобы озабочен неизбирательностью бомбардировок, под которые попадают больницы и лагеря беженцев в секторе Газа. При этом «многочисленные визитеры из Госдепартамента и Минобороны США заявляют о стремлении к скорейшему наступлению мира», указали в пресс-бюро.

«Правда, однако, состоит в том, что за закрытыми дверями с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях [президента США] Джо Байдена», — отметили в СВР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 13.11.2023
В Румынии открылся центр подготовки пилотов F16, где будут обучаться украинцы
0
94
18:04 13.11.2023
SberCIB запустил новый медиапроект об инвестициях
0
130
18:00 13.11.2023
Официально диагноз «сахарный диабет» имеют более 5 млн россиян
0
150
17:32 13.11.2023
Собянин: Комплекс онкобольницы №62 в "Сколково" планируется открыть в 2025 году
0
194
17:32 13.11.2023
Россия заняла 41-е место в рейтинге владения английским языком — исследование
0
217
17:12 13.11.2023
В ВСУ опасаются, что из-за снижения объемов помощи США «война дойдет до Львова» — СМИ
0
245
17:00 13.11.2023
РФ в сентябре вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай — ОПЕК
0
246
16:32 13.11.2023
России удалось не допустить массового оттока ученых — Медведев
0
250
16:12 13.11.2023
Еврокомиссия изучает повышение Болгарией тарифа на экспорт газа из РФ
0
263
16:00 13.11.2023
Сеул получит доступ к американской системе раннего предупреждения о ракетных пусках
0
272

Возврат к списку