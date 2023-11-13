Киев ранее отказался от бронемашин Bastion, которые Париж поставляет Еревану — СМИ
20:00 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многоцелевые наступательные бронеавтомобили Bastion, которые Франция направила Армении, ранее предназначались для Украины, однако Киев от них отказался. Об этом пишет газета Ouest France. По ее данным, власти Украины посчитали 12,5-тонные машины слабо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.
О планах отправить 20 Bastion Киеву в октябре 2022 года сообщила газета La Tribune.
Соглашения о поставке вооружений были достигнуты в октябре 2023 года в Париже на встрече главы французского военного ведомства Себастьена Лекорню с министром обороны Армении Суреном Папикяном.
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