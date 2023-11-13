ЕК представит 12-й пакет санкций против РФ в среду, он коснется экспорта алмазов — Боррель
20:40 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия намерена в среду представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций, в него, в частности, войдут ограничения против алмазного экспорта России, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.
«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций», — сказал Боррель.
Он отметил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии в среду и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.
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