ЕК представит 12-й пакет санкций против РФ в среду, он коснется экспорта алмазов — Боррель

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия намерена в среду представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций, в него, в частности, войдут ограничения против алмазного экспорта России, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций», — сказал Боррель.

Он отметил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии в среду и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.