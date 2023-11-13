В Калифорнии женщина вживила себе более 50 имплантов
21:20 13.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В США женщина вживила себе более полусотни имплантов. Жительница Калифорнии установила в своё тело 52 чипа и попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Как сообщает The New York Post, Анастейша Синн призналась, что на такой шаг её вдохновила дочь, которая захотела иметь микрочип для разблокировки компьютера. Мать решила проверить его работу на себе. Издание отмечает, что половину имплантов женщина вживила себе самостоятельно, используя толстую иглу для инъекций.
Некоторые из чипов позволяют притягивать металлические предметы, звонить, открывать замки или включать технику. Говорит Москва
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