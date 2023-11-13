Эвакуированные из Газы россияне доставлены спецбортом в Москву
22:00 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ, эвакуированными из сектора Газа, приземлился в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Самолет Ил-76 совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП «Рафах». В полете их сопровождали медики и психологи МЧС.
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