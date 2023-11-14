ХАМАС утратил контроль над Газой, радикалы бегут на юг, утверждает израильский министр
22:40 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское радикальное движение ХАМАС утратило контроль над Газой, его сторонники бегут на юг, местные мирные жители грабят базы радикалов. С таким утверждением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант.
«У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля продвигается по всем пунктам. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАС. У них нет доверия правительству», — сказал министр, слова которого приводит издание The Times of Israel.
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