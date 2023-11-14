ПВО уничтожила 4 украинских БПЛА в Брянской, Тамбовской областях и Подмосковье
09:00 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской, Тамбовской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей», — сообщили там.
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