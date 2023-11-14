Залужный сообщил о тяжелом положении на фронте
09:05 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном сообщил о сложной ситуации на отдельных участках фронта. Об этом Залужный написал в своем Telegram-канале.
Также главком ВСУ сообщил о планах за зимний период и потребностях украинской армии. «Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ готовит военных к тому, что конфликт с Россией продлится еще несколько лет. Об этом заявила эксперт по Украине Ольга Ойкер изданию The Guardian. Lenta.Ru
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