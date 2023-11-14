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НОВОСТИ

Возможности США по оказанию помощи Украине сокращаются с каждым днем

09:32 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможности, которыми США располагает для оказания помощи киевским властям, сокращаются с каждым днем из-за того, что Конгресс не выделяет дополнительных средств на эти цели, однако пока Соединенные Штаты поставляют оружие, которое просит Киев. Об этом на регулярном брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«С каждой неделей нам становится все сложнее полностью финансировать то, что мы считаем необходимым предоставить Украине, те инструменты и средства, которые нужны ей для обороны своей территории и наступления, — сказал он. — Мы по-прежнему способны предоставлять военную помощь, которую просит Украина, однако, если бы мы получили полное финансирование, смогли бы делать это на более устойчивой основе».

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