Израиль фиксирует снижение интенсивности обстрелов со стороны ХАМАС — СМИ
10:00 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
После почти шести недель войны Израиль фиксирует значительное снижение интенсивности ракетных ударов по своей территории со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет газета The Times of Israel, проанализировавшая статистические данные.
В течение первых нескольких часов после атаки ХАМАС 7 октября, указывает издание, по Израилю было выпущено более 3 тыс. ракет, что обеспечило возможность боевикам пересечь границу с сектором Газа на юге Израиля. После объявления войны и начала воздушной и наземной операции против ХАМАС по Израилю было выпущено около 7 тыс. ракет, однако уже с гораздо меньшей интенсивностью.
В первые дни войны воздушные тревоги в Израиле объявлялись так часто, что жители многих населенных пунктов были вынуждены по несколько раз в день спасаться в бомбоубежищах, однако через пять недель ситуация изменилась, пишет издание. Согласно данным Армии обороны Израиля, с 7 по 14 октября было объявлено свыше 3,5 тыс. предупреждений о ракетных обстрелах и опасности атак беспилотников. С 29 октября по 4 ноября число объявленных воздушных тревог сократилось до 582, а с 5 по 12 ноября их было уже 455.
ЦАХАЛ, пишет издание, считает, что ХАМАС накапливает ракеты для ведения длительной войны, однако группировка испытывает значительные трудности с проведением атак из северной части сектора Газа, где израильские военные заполучили контроль над значительной территорией.
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