Суд арестовал двух молодых людей за подготовку диверсии в военной части под Москвой

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы отправил под стражу 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева, которые готовили диверсию на территории одной из воинских частей Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Михеева Ю. В. и Мельникова М. К., обвиняемых по п. „в“ ч. 2. ст. 281 УК РФ (диверсия с посягательством на объекты ВС РФ)», — сказали в суде. Если обвиняемых признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, молодые люди готовились совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. Первый раз они пришли к ее ограждению, чтобы разведать обстановку на объекте. Через несколько дней они прибыли к военной части с бутылками с зажигательной смесью, однако были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ. Следствие полагает, что Михеев и Мельников действовали по заданию одной из украинских спецслужб.