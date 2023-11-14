В Японии заявили, что позиция по южной части Курил остается неизменной
10:20 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиция Японии по южной части Курильских островов, которые в Токио считают своими "исконными территориями", остается неизменной. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Северные территории (так в Японии называют южную часть Курильских островов - прим. ТАСС) - исконные территории нашей страны, на которые распространяется суверенитет нашей страны. В этой позиции правительства нет изменений", - сказал он, подчеркнув, что "последовательная позиция Японии заключается в том, что предметом переговоров о мирном договоре является вопрос принадлежности четырех островов". Под четырьмя островами подразумеваются Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
"Что касается проблемы северных территорий, то, исходя из политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора, мы упорно продвигали переговоры, исходя из различных заключенных ранее соглашений и документов между Японией и Россией, включая договоренности, [достигнутые] на встрече на высшем уровне в Сингапуре", - сказал он, добавив, что в связи с ситуацией вокруг Украины "не может сказать что-то конкретное в отношении переговоров о мирном договоре".
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