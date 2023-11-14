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НОВОСТИ

Израиль считает, что управление Газой должна осуществлять новая ПНА, одобренная им — Херш

10:32 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль хочет, чтобы сектор Газа после завершения конфликта управлялся обновленной Палестинской национальной администрацией (ПНА), руководство которой будет одобрено еврейским государством. Об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

«[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху планирует в конце войны вместе с уничтожением ХАМАС перестроить структуру управления в секторе Газа и на Западном берегу <…>. Газа будет охраняться израильской полицией или военными силами, а обновленная Палестинская администрация под новым руководством, одобренным Израилем, будет отвечать за управление в секторе Газа и на Западном берегу», — написал Херш. В качестве кандидата на должность нового главы Палестинской администрации израильтяне называют бывшего лидера молодежного движения ФАТХ Мохаммеда Дахлана, уточняет журналист.

Как отмечают источники, Израиль также планирует контролировать границу с Египтом и проход людей в и из сектора Газа. При этом Херш подчеркнул, что Нетаньяху нацелен на полное уничтожение ХАМАС.

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