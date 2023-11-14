НАТО усиливает наблюдение за подводной инфраструктурой после инцидентов в Балтийском море

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО усиливает наблюдение за состоянием подводной инфраструктуры стран организации в связи с повреждениями трубопровода и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море в октябре. Об этом порталу Defense One сообщил заместитель командующего объединенными войсками альянса в Норфолке (штат Вирджиния) Тим Генри.

По его словам, объединенное командование консультирует страны альянса по вопросам защиты инфраструктуры в ответ на утечку газопровода Balticconnector и обрыв кабелей между Эстонией и Финляндией, а также Эстонией и Швецией. Члены НАТО обмениваются разведывательной информацией о состоянии инфраструктуры и проверяют, «хватает ли военно-морским силам стран альянса оборудования», чтобы продолжать работу в этой сфере, указал он.

«Есть хорошо отработанные средства, предназначенные для атак на эту инфраструктуру. Некоторые страны обладают возможностью влиять на нее с очень большого расстояния, находясь в другой части мира», — добавил военный.