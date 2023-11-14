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Израиль уверен, что США при угрозе применят авианосцы в Средиземноморье — ЦАХАЛ

11:20 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уверена, что США готовы задействовать размещенные в восточной части Средиземного моря две авианосные ударные группы в случае появления угрозы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель израильской армии Питер Лернер.

«Очевидно, что мы очень благодарны за эту поддержку и присутствие авианосных ударных групп США здесь, в Средиземном море и в регионе. Конечно, это очень хорошо демонстрирует близость отношений между Армией обороны Израиля и ВС США, а также между правительствами двух стран» — сказал он.

«Я бы сказал, что идея о том, что здесь есть более серьезные угрозы, которые необходимо сдерживать, и США выдвинули свои силы, она очень обнадеживает многих израильтян», — добавил Лернер.

По его словам, США не стали бы «играть мускулами», если бы это было не нужно. «Но если им понадобится, они сделают это. В этом заключается та уверенность, которая есть в наших отношениях», — резюмировал официальный представитель Армии обороны Израиля.

В США ранее сообщили об отправке в восточную часть Средиземного моря авианосных ударных групп во главе с авианосцами «Дуайт Эйзенхауэр» и «Джеральд Форд» в связи с конфликтом вокруг сектора Газа.

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