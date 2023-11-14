Пашинян в беседе с Лукашенко заявил, что не будет участвовать на заседании ОДКБ в Минске

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не будет участвовать на заседании ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в Минске. Об этом передает пресс-служба армянского кабмина.

«По инициативе белорусской стороны премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в Минске. Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», — отмечается в сообщении.