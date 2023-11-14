Администратор телеграм-канала, причастного к беспорядкам в Махачкале, объявлен в розыск
12:00 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России объявило в розыск Абакара Абакарова — администратора телеграм-канала «Утро Дагестан», через который происходила организация беспорядков в аэропорту Махачкалы.
«Абакаров Абакар Абакарович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе данных МВД РФ без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что Абакаров является предполагаемым администратором телеграм-канала «Утро Дагестан», через который координировался погром в аэропорту Махачкалы.
НОВОСТИ
- 12:05 14.11.2023
- Ситуация на поле боя на Украине сложная, признал Столтенберг
- 11:32 14.11.2023
- Пашинян в беседе с Лукашенко заявил, что не будет участвовать на заседании ОДКБ в Минске
- 11:20 14.11.2023
- Израиль уверен, что США при угрозе применят авианосцы в Средиземноморье — ЦАХАЛ
- 11:05 14.11.2023
- Минобрнауки РФ предлагает снизить цену экзаменов для мигрантов более чем втрое
- 11:00 14.11.2023
- НАТО усиливает наблюдение за подводной инфраструктурой после инцидентов в Балтийском море
- 10:32 14.11.2023
- Израиль считает, что управление Газой должна осуществлять новая ПНА, одобренная им — Херш
- 10:20 14.11.2023
- В Японии заявили, что позиция по южной части Курил остается неизменной
- 10:05 14.11.2023
- Суд арестовал двух молодых людей за подготовку диверсии в военной части под Москвой
- 10:00 14.11.2023
- Израиль фиксирует снижение интенсивности обстрелов со стороны ХАМАС — СМИ
- 09:32 14.11.2023
- Возможности США по оказанию помощи Украине сокращаются с каждым днем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать