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НОВОСТИ

Администратор телеграм-канала, причастного к беспорядкам в Махачкале, объявлен в розыск

12:00 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России объявило в розыск Абакара Абакарова — администратора телеграм-канала «Утро Дагестан», через который происходила организация беспорядков в аэропорту Махачкалы.

«Абакаров Абакар Абакарович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе данных МВД РФ без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что Абакаров является предполагаемым администратором телеграм-канала «Утро Дагестан», через который координировался погром в аэропорту Махачкалы.

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