Администратор телеграм-канала, причастного к беспорядкам в Махачкале, объявлен в розыск

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России объявило в розыск Абакара Абакарова — администратора телеграм-канала «Утро Дагестан», через который происходила организация беспорядков в аэропорту Махачкалы.

«Абакаров Абакар Абакарович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе данных МВД РФ без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что Абакаров является предполагаемым администратором телеграм-канала «Утро Дагестан», через который координировался погром в аэропорту Махачкалы.