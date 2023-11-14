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НОВОСТИ

Ситуация на поле боя на Украине сложная, признал Столтенберг

12:05 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в зоне конфликта на Украине сложная, интенсивные бои продолжаются, признал генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса. В своем выступлении по этой теме он ни разу не произнес слова «наступление».

«Я намерен также поднять тему Украины. Интенсивные бои продолжаются, ситуация на поле боя остается сложной, и потому мы должны продолжать нашу интенсивную поддержку Украины», — сказал он.

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